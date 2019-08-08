«Спарта» — «Трабзонспор»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Спарта» — «Трабзонспор».



Ставка: «Спарта» забьёт 1 мяч или больше за 1.64.

«Для нас было бы идеально забить два мяча и не пропустить», — признался на предматчевой пресс-конференции Вацлав Жилек, главный тренер «Спарты». Чехам играть дома, в сезон они вошли раньше своего соперника (в чемпионате Чехии сыграно четыре тура), и настраиваются пражане только на победу. Кстати, дома команда Жилека одержала в новом сезоне две победы и один раз проиграла (в 1-м туре). Лидером атак чешского клуба является наш старый знакомый Канга, выступавший не так давно за «Ростов». На его счету четыре гола в трёх последних матчах.



«Трабзонспор» до сей поры проводил лишь товарищеские матчи — всё завершил вничью (0:0 с «Сомбатели», 1:1 с «Вероной», 2:2 с «Пармой», 3:3 с «Хоффенхаймом»). На днях команда Унала Карамана потеряла одну из своих главных звёзд — Юсуфа Языджы. Атакующий полузащитник перешёл в «Лилль» за € 16,5 млн. Заменить его в команде просто некем. Классные исполнители в составе имеются, но Языджы уникальный для Трабзона игрок.



Сложно предсказать ход предстоящей встречи, потому что играть команды будут при пустых трибунах. То есть преимущества в виде поддержки местных фанатов «Спарта» лишена. Но один-два гола в ворота самой молодой турецкой команды (по среднему возрасту игроков), я думаю, чехи забьют. К тому же «Трабзон» давненько в еврокубках не играл (с 2015 года), и для многих футболистов это очень волнительный момент. Мой прогноз — тотал голов «Спарты» больше гола за 1.64», — сказал Керимов.