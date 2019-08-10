«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Украины

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Шахтёр» в 3-м туре украинской премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.12.
«Центральный матч не только тура, но и первого круга чемпионата Украины. Команды только что играли в Суперкубке. Там «Динамо» проигрывало, но сумело вырвать победу — 2:1. Дальше были две победы в чемпионате. Но не сильно убедительно команда смотрелась в Лиге чемпионов с «Брюгге».
Поскольку матч пройдет в Киеве и будет сумасшедший ажиотаж, не меньше 50 тысяч зрителей, «Динамо» очень важно и нужно попробовать показать «Шахтеру», что оно готово в этом сезоне сражаться, раз уж проиграли два последних сезона.
Думаю, «Динамо» будет играть в атакующей манере, а «Шахтер» в принципе не умеет в оборонительной манере действовать. «Тотал больше 2,5 мяча» за 2,12 — хороший вариант. Мне не кажется, команды будут искать счастья в обороне».
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