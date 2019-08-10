Валентина Шевченко – Лиз Кармуш: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 156 Валентина Шевченко (Киргизия) – Лиз Кармуш (США), который состоится 11 августа.
Ставка: победа Шевченко решением судей за 2.30.
«Валентина Шевченко — многократная чемпионка мира по тайскому боксу и кикбоксингу, и это изначально делало ее опасным противником во время работы в стойке. До поры вопросы вызывала ее борьба, но с течением времени пробел в этом аспекте был успешно ликвидирован, и, самое главное, Валентина приобрела и закрепила навык защиты от переводов, который она успешно применяет в своих поединках. Ну а если речь заходит о работе в стойке, то здесь с Шевченко вообще мало кто сможет сравниться. У Валентины прекрасный тайминг, она всегда очень хорошо дышит, умеет приспосабливаться к сопернице или, напротив, навязывать свою манеру ведения боя. В целом Шевченко на текущий момент боец практически без слабых мест.
Лиз Кармуш уже вписала себя в историю лиги, став первой женщиной, шагнувшей в октагон. Правда, тогда ей не повезло разделить поле брани с грозной Рондой Роузи. Разумеется, это было поражение рычагом локтя. Более того, Лиз несколько лет провела в Вооруженных силах США и даже приняла участие в нескольких спецоперациях. В общем, такую даму Пулями точно не запугать. Что касается ММА, то сейчас у Кармуш серия из двух побед, последняя из которых пришлась на поединок с Люси Пудиловой, той самой, что недавно пострадала от сестры Валентины Шевченко — Антонины.
Тем не менее по всем показателям фаворитом в этом бою будет чемпионка. Хотя Кармуш и в состоянии попытаться навязать сопернице неудобный и вязкий бой, едва ли это ее спасет от итогового поражения, уж больно хороша Пуля в последнее время. Прогноз на победителя дать довольно легко. Им, скорее всего, станет Шевченко. Другой момент — это метод победы. У Кармуш есть досрочные поражения, но все они были от приемов, а сабмитить Валентина не очень любит. Вырубить крепкую Лиз будет проблематично, поэтому ставлю на уверенную победу Валентины Шевченко по очкам».
- 10 августа 2019
-
19:00
-
18:05
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:00
- 9 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30