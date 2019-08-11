«Локомотив» — «Урал»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксенов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа “Локомотива” с форой "-1" за 1.95.



«Урал» на старте РПЛ претендует на звание чуть ли не самого сбалансированного коллектива. Тот же тренер — Дмитрий Парфенов, практически тот же состав, похоже, в этом сезоне готовый замахнуться и на еврокубки. Причем если в прошлом мы говорили об уральцах как о команде очень острожной, не всегда играющей в зрелищный футбол, то сейчас это коллектив, готовый отвечать ударом на удар: атакующая линия играет очень эффективно. Достаточно вспомнить их последнюю встречу с «Ростовом», которая завершилась со счетом 2:2.



Впрочем, есть один важный нюанс: лучший футбол команда Парфенова пока показывает на родном стадионе, а вот единственный гостевой матч, с московским «Динамо», получился провальным — 0:2. «Урал» не был на себя похож.



Очередная выездная проверка — сыграть со столичным «Локомотивом», который, очевидно, пока находится не в лучшем состоянии. Но, во-первых, Юрию Семину и компании частенько везет — матч с «Крыльями» в подтверждение. Во-вторых, «Локо», обладающий весьма солидным составом, явно должен прибавлять — впереди Лига чемпионов.



Кстати, если заглянуть в недавнее прошлое этого соперничества, можно вспомнить, что в первом круге минувшего чемпионата уральцы сумели обыграть «железнодорожников». Думается, шансы на успех есть и в этот раз, хотя поставить подобное на поток весьма проблематично. Так что «Локо», мне кажется, победит. Возможно, с преимуществом в пару мячей".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.