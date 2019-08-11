«Локомотив» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.55.



«Урал» — специфическая команда в нашей Премьер-Лиге. Со всеми пытается играть от себя, много забивает, но об обороне не всегда заботится. Тем не менее результаты неплохие. Все идет от тренера. Парфенов играл в «Спартаке» и понимает, какой футбол он хочет видеть. Да, исполнители не всегда позволяют команде быть стабильной, но все очень неплохо.



И даже «Локомотива» в Москве уральцы не испугаются. Наверняка предложат свою игру, не будут окапываться. Должно быть интересно. «Локомотив» пока все матчи в сезоне заканчивает с разницей в один гол. И проигрывает, и выигрывает. Алексей Миранчук чуть в тень ушел, хотя в первых двух матчах был очень хорош. В Самаре чуть повезло, сыграл опыт Крыховяка.



Но не сказал бы, что «Локомотив» сейчас так хорош, чтобы точно можно было прогнозировать победу над «Уралом». Могут быть варианты. Но «Урал» не закроется, поэтому жду результативной игры. Моя ставка — «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча».



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