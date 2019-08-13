«Порту» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Порту» — «Краснодар» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ответная встреча состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.
Ставка: «Порту» забьёт минимум 2 гола за 1.67.
«1:0 — очень удобный счет для «Порту» перед ответной встречей. Да и по игре было видно, что «Порту» посолиднее. Даже несмотря на обилие статусных новичков, «Краснодар» почти ничего не создал в первом матче, за исключением момента в концовке у Кабелла.
«Порту» неплохо смотрелся в первом тайме. Был момент у Марега. Были подходы, когда Тикиньо завершал атаки, но «Краснодар» там справился. Тем не менее это было в домашнем матче при поддержке своих болельщиков. В выездной будет посложнее. Тут еще «Порту» оступился в чемпионате, проиграв «Жил Висенте» 1:2. Это будет первая домашняя игра для «Порту» в сезоне. Думаю, второй раз подряд в лужу он садится не собирается.
«Краснодару» будет архисложно что-то противопоставить мощной португальской команде. Думаю то, что не реализовали португальцы в первой встрече, дома они реализуют.
Можно сыграть просто верх. Можно и чистую победу «Порту» за 1,6 взять. Я бы взял «индивидуальный тотал «Порту» больше 1,5 мяча» за 1,67. Нет у меня уверенности, что «Краснодар» сыграет смелее, пойдет вперед и что-то забьет. Не исключаю, что и эта игра всухую для «Краснодара» пройдет. Как только большая игра у «Красндара», мы сразу видим проблемы в атаке. Так было с «Зенитом», так было и с «Порту». Так что выберу индивидуальный тотал португальского клуба», — сказал Генич.
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