ЛАСК — «Базель»: прогноз Константина Генича на игру квалификации Лиги чемпионов

Популярный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЛАСК — «Базель» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Линцер» в Линце.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.75.
«В первом матче неожиданно ЛАСК одержал победу в гостях 2:1. Для кого-то это, может быть, неожиданно, а для кого-то и ожидаемо. ЛАСК играет всегда результативно, и здесь взяли и обыграли «Базель» на выезде. Теперь швейцарцам ничего другого не остаётся, как лезть вперёд, стараться отыграть два мяча, пропущенных дома. Не исключаю, что такая возможность у «Базеля» будет.
ЛАСК — не очень опытная команда, если судить по еврокубковым меркам. Здесь может австрийский клуб чуть-чуть дрогнуть.
В первом матче тяжело давалась игра «Базелю». Первый гол команда забила только в конце встречи, при счёте 0:2 отличился Зуффи. Здесь уже может быть всё что угодно. Но голы должны быть. «Базель» обязан рисковать, и ЛАСК может этим воспользоваться. «Базелю» с нападающим Пулулу нужно лезть вперёд и отыгрываться. Так что возьму банальный верх — тотал больше 2,5 мяча. Коэффициент — 1.75», — сказал Генич.
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