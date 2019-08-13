«Аякс» — ПАОК: прогноз Дмитрия Шнякина на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Аякс» — ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Аякс» выиграет с разницей минимум в два мяча за 2.02.



«Казалось бы, что ещё недавно голландский клуб феерил на решающих стадиях турнира и остановился в шаге от финала, но теперь уже наступил новый сезон, а былые заслуги абсолютно никого не интересуют. Поэтому даже «Аяксу» нужно доказывать здесь и сейчас.



В первой встрече случился довольно неожиданный результат. ПАОК выглядел и действовал в крайне смелой манере для андердога. В итоге греческая команда сумела забить аж дважды, а матч завершился результативной ничьёй. Не думаю, что на этот раз нас ждёт нечто подобное. Конечно, у ПАОК есть резервы. К тому же не стоит принижать достоинства данной команды. Кстати, мы знакомы с ПАОК, так как российские клубы уже играли с ним в еврокубках.



«Аякс» только вкатывается в сезон и сыграл слабее, чем от него ожидали большинство экспертов и простых болельщиков. Однако это вполне объяснимо. Запас прочности у амстердамцев всё равно очень велик. Да, произошли крайне важные потери в лице Френки Де Йонга и Маттейса Де Лигта, но амстердамцы сумели к ним подготовиться, так как было понятно, что эти парни всё равно покинут клуб. Думаю, «Аякс» просто не сильно напрягался в первой встрече, именно чувствуя своё превосходство.



Теперь амстердамцам нужно проходить дальше, ведь ещё одного матча уже не будет. Разрыв в классе между соперниками просто колоссален. Уверен, что «Аякс» включится на полные обороты и покажет уже совсем другой футбол. Поэтому ставлю на победу «Аякса» с форой (-1,5)», — сказал Шнякин.