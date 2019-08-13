«Порту» — «Краснодар»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч «Порту» — «Краснодар» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 13 августа, в 22:00 мск.



Ставка: «Порту» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.68.



«Мне кажется, нас ждёт крайне интересный матч, так как счёт первого матча ещё абсолютно ничего не решает, а преимущество одних и отставание других выглядит не слишком большим.



Мы видим, что «Краснодар» всё чаще отходит от своего фирменного игрового стиля. Команда Мурада Мусаева делает это вынуждено, так как не со всеми соперниками можно сугубо атаковать и проводить много времени на чужой половине поля. Так было и в недавнем матче Российской Премьер-Лиги с питерским «Зенитом», так случилось и в первой игре с «Порту». Краснодарцы больше внимания уделяют обороне и действуют надежнее и с оглядкой на свои ворота.



Не могу сказать, что новички «Краснодара» плохо влились в систему игры команды. Как уже видно, краснодарцы приобрели довольно классных и квалифицированных футболистов. Отличное впечатление пока оставляют Кабелла, Вильена и Намли. Однако видно, что они в команде ещё совсем недавно и играют по большей части сами за себя.



«Порту» же выглядит очень опытным еврокубковым бойцом. Это не может не сказываться на их манере ведения игры. Португальцы вполне могут потерпеть в обороне и ужалить в результате быстрого контрвыпада. Ещё до начала противостояния «Порту» выглядел фаворитом данной пары. Первая игра, к сожалению, лишь подтвердила подобные расклады. Португальцы играют крайне надёжно, поэтому шансы краснодарцев не столь велики, как хотелось бы.



Ещё раз повторюсь, что «Порту» выглядит сильнее и именно португальский клуб больше заслуживает попадания в следующую стадию, а затем и в групповой этап Лиги чемпионов. Думаю, «Порту» сможет удержать преимущество в гостевой гол и не станет действовать слишком агрессивно, а постарается усыпить внимание соперника. Исходя из этого, выбираю комбинированную ставку — «Порту» не проиграет + тотал меньше 3,5», — сказал Кривохарченко.