«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка УЕФА

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в рамках Суперкубка УЕФА 2019.



Ставка: обе забьют за 1.73.



«Принято считать, что именно матч за Суперкубок УЕФА является открытием нового футбольного евросезона, хотя в Англии уже сезон стартовал. Мы помним, что прошлый евросезон был полностью английским, поэтому не удивительно, что в матче за Суперкубок играют две английские команды – победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» и победитель Лиги Европы «Челси».



Первый тур уже позади в Англии. Одна команда четыре мяча забила, а другая четыре пропустила – «Ливерпуль» в матче-открытия обыграл «Норвич» 4:1, причем забил все четыре мяча в первом тайме, а «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» 0:4. Я думаю, что вы эту игру видели, и согласитесь со мной, что «Челси» проиграл совсем не по делу по счету. Он не совсем отражает то, что происходило на поле, так как «Челси» мог забивать первым. Абрахам попал в штангу, потом был момент у Эмерсона, глупейший пенальти с фолом Курта Зума. Словом, я веду к тому, что «Челси» не наиграл на 0:4, не надо посыпать голову пеплом и говорить, что Фрэнк Лэмпард не готов к работе в составе лондонского клуба.



«Ливерпуль» показал футбол не сказать, чтобы полностью соответствующий его статусу. Он играл легко, свободно, но там скорее «Норвич» поплыл, выйдя с дрожащими коленками, даже умудрился забить первый гол в свои ворота.



Как правило, считают, что матчи за Суперкубок УЕФА – это выставочные и товарищеские. Но это все-таки борьба за трофей. Один трофей «Ливерпуль» уже проиграл, уступив в Суперкубке Англии «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в серии пенальти. Я думаю, что Клопп будет настраивать свою команду максимально на эту игру, чтобы с хорошим настроением дальше продолжать работу уже в АПЛ. А «Челси» надо реабилитироваться за поражение 0:4 от «Манчестер Юнайтед». Мотивированы будут обе команды.



Мы знаем, что у «Челси» трансферный бан и команда никого не взяла, кроме Пулишича. У «Ливерпуля» тоже минимум приобретений в это межсезонье, команда мало потратила, но при этом еще потеряла Алиссона. Где-то прибывает, где-то убывает – Садио Мане вроде бы должен сыграть в этом матче. Я подвожу к тому, что, скорее всего, должны быть голы, раз уж в Таллине «Реал» и «Атлетико» играют результативный матч 2:2, то «Ливерпуль» и «Челси» должны порадовать забитыми мячами. Я выберу вариант обе забьют на эту встречу. Мне эту игру в Стамбуле с Денисом Казанским комментировать – Англия не частый гость сейчас на каналах субхолдинга «Матч», поэтому постараемся сделать, чтобы было хорошо, красиво, ярко и результативно.



Обе забьют как основная ставка. На ней делаю основной акцент, но можно попробовать усилиться и взять вариант обе забьют и тотал больше 2,5. Здесь коэффициент пожирнее. Я не буду отдавать предпочтение «Ливерпулю» или «Челси», потому что в этом матче может быть все что угодно. Конечно, по букмекерской линии «Ливерпуль» фаворит, и понятно почему, но не так все однозначно. Я не удивлюсь, если в итоге трофей возьмет команда из Лондона», — сказал Генич.

