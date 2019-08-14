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«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Борхи Пардо на игру Суперкубка УЕФА

«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз Борхи Пардо на игру Суперкубка УЕФА
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Испанский спортивный журналист Борха Пардо сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в рамках Суперкубка УЕФА—2019.

Ставка: «Ливерпуль» забьёт в обоих таймах за 2.30.

«Британский поединок в Стамбуле определит победителя первого европейского титула футбольного сезона—2019/20.

«Ливерпуль» участвует в этом мероприятии в качестве чемпиона Европы, и не стоит забывать, что команда будет пребывать в хорошем расположении духа после победы над «Норвичем» в первом туре Премьер-лиги.

«Челси» играет в этом финале в качестве чемпиона Лиги Европы, но команда сейчас пребывает в поиске себя после ухода Сарри и прибытия Фрэнка Лэмпарда, который ограничен в возможности подписания новых игроков, что ограничивает его состав. Тяжёлые 4-0, понесённые на «Олд Траффорд» в первом туре, показали все недочёты и проблемы «Челси».

«Ливерпуль» достигает этого финала с большим оптимизмом, а его огромный динамизм и наступательный потенциал должны сыграть им на пользу», — сказал Пардо.

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