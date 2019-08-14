«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч Суперкубка Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в Суперкубке Европы. Встреча состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле.



Ставка: ничья в 1-м тайме и победа «Ливерпуля» в матче за 4.40.



«Диаметрально противоположные результаты у команд в первом туре. «Ливерпуль» крупно выиграл, «Челси» крупно проиграл. Но мы говорили о том, что лондонцам будет очень тяжело в этом сезоне. Нет возможности приобретать футболистов, расчёт только на своих воспитанников. Посмотрим, как Лэмпард себя проявит в такой ситуации.



Но я бы отметил, что не всё так однозначно было в матче с «Манчестер Юнайтед». Два раза в каркас попали в первом тайме. Не везло откровенно. По игре в первой половине «Челси» точно не был хуже. Всё решил второй мяч. Там контратака пошла после того, как было нарушение на игроке «Челси», но почему-то игру не остановили. В любом случае требуется время Лэмпарду и всей команде.



«Ливерпуль» показал, что он хорошо себя чувствует сейчас. Салах уже неплохо выглядит. В матче с «Манчестер Сити» в Суперкубке он своих шансов не реализовал, а здесь был в порядке. Ещё Мане наберёт кондиции, тогда атака станет ещё интереснее. Хотя и Ориги выглядит хорошо.



Я думаю, что «Челси» построит игру от обороны и какое-то время сумеет продержаться. Мне кажется, по силам это лондонцам. Они знают, как нужно действовать. Но в итоге жду, что «Ливерпуль» соперника додавит. Поэтому предлагаю ставку «ничья в первом тайме/победа «Ливерпуля» в матче», — сказал Титов.