«Эспаньол» – «Люцерн»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Эспаньол» – «Люцерн». Встреча пройдёт сегодня, 15 августа, в Барселоне на стадионе «Корнелиа-эль-Прат».



Ставка: «Эспаньол» забьёт в обоих таймах за 1.80.



«После первого матча в Швейцарии у «Люцерна» нет шансов на выход в следующую стадию. «Эспаньол» под руководством нового тренера Давида Гальего показал себя с лучшей стороны. Клуб очень хочет вернуться в групповой этап Лиги Европы спустя 12 лет и предельно мотивирован.



В ответном матче Гальего, скорее всего, даст поиграть молодым игрокам, таким как Мелендо. Но полного расслабления не будет – клубу слишком важна эта Лига Европы.



Поэтому тут стоит настраиваться на очередную победу «Эспаньола» и голы хозяев в обоих таймах. Думаю, «Люцерн» снова не сможет забить – оборона «Эспаньола» очень хороша», — сказал Гратакос.