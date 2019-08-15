«Валлетта» — «Астана»: прогноз Андрея Чернышова на матч отбора Лиги Европы

Советский и российский футболист, защитник, игрок сборных СССР, СНГ и России по футболу, московских «Динамо» и «Спартака», греческого ПАОКа, бывший главный тренер «Спартака» и казахстанского «Акжайыка» Андрей Чернышов сделал прогноз на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Валлетта» — «Астана».



Ставка: победа «Астаны» за 1.65.



«Я еще перед первой игрой говорил, «Астана» — явный фаворит этой пары. Счет 5:1 позволяет говорить, что чемпион Казхастана пройдет дальше вне всяких сомнений. Хотя в футболе может случиться что угодно, но это только тогда, когда играют приблизительно равные по силам соперники, а здесь класс «Астаны» намного выше, чем у «Валлетты».



Я думаю, что казахстанской команде надо сыграть агрессивно и постараться забить быстрый гол, чтобы успокоить и соперника, и его поклонников. Конечно, игроки хозяев постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, но класс астанинцев не позволит им отыграть 1:5. Я думаю, что чемпион Казахстана победит со счетом 2:1», — сказал Чернышов.

