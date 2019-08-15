«Айнтрахт» — «Вадуц»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Вадуц» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 15 августа, на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте.



Ставка: «Айнтрахт» победит и не пропустит за 2.06.



«В первой игре «Айнтрахт» крупно выиграл 5:0. Немцы, как правило, не бросают вёсла и играют серьёзно, не зависит настрой от результата первой игры, особенно дома. Совсем скоро начинается Бундеслига. Нужно «Айнтрахту» набирать ход. Не знаю, что должно произойти, чтобы клуб из Лихтенштейна забил «Айнтрахту».



Кто-то скажет, что «Флора» из Таллина забила «Айнтрахту», но такие вещи на поток трудно поставить.



Думаю, «Айнтрахт», даже имея преимущество в пять мячей, сыграет нормально, в удовольствие. И с хорошим настроением он подойдёт к первому туру Бундеслиги, ничего не пропустив от «Вадуца». Что сильнее ударит по репутации «Айнтрахта» — пропущенный гол от «Вадуца» или скромная победа 1:0 или 2:0? Думаю, «Айнтрахт» для себя бы выбрал второй вариант.



Я бы сыграл «Айнтрахт» победит и не пропустит» за отличный коэффициент 2.06», — сказал Генич.