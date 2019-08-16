«Хаддерсфилд» – «Фулхэм»: прогноз Ильи Казакова на игру Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» – «Фулхэм».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.84.



«Матч команд, который игрался бы в Лондоне, без сомнения должен бы был, на мой взгляд, закончится победой «Фулхэма». Но поскольку для команды это выездная игра, я попробую все равно сделать прогноз, несмотря на фактор выездного поля, в их пользу.



За небольшим исключением, как правило, голов в этом противостоянии бывает немного — менее двух с половиной. Мне кажется, что это первая ставка на которую надо играть — что это будет низовой матч. Вторая ставка на то, что «Хаддерсфилд» не забьет. Третья, что «Фулхэм» выиграет, но ограничившись одним единственным мячом. Поэтому мой прогноз — точный счет 1:0 в пользу «Фулхэма», — сказал Казаков.

