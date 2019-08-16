«Хаддерсфилд» – «Фулхэм»: прогноз Ильи Казакова на игру Чемпионшипа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» – «Фулхэм».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.84.
«Матч команд, который игрался бы в Лондоне, без сомнения должен бы был, на мой взгляд, закончится победой «Фулхэма». Но поскольку для команды это выездная игра, я попробую все равно сделать прогноз, несмотря на фактор выездного поля, в их пользу.
За небольшим исключением, как правило, голов в этом противостоянии бывает немного — менее двух с половиной. Мне кажется, что это первая ставка на которую надо играть — что это будет низовой матч. Вторая ставка на то, что «Хаддерсфилд» не забьет. Третья, что «Фулхэм» выиграет, но ограничившись одним единственным мячом. Поэтому мой прогноз — точный счет 1:0 в пользу «Фулхэма», — сказал Казаков.
- 16 августа 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 15 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 14 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30