«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру 1-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на канале «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» в 1-м туре Примеры сезона-2019/20.



Ставка: 3 или меньше голов в матче за 1.70.



«Наконец-то снова стартует сезон в чемпионате Испании! Первая игра, и сразу «эль класико». Многие, наверное, до сих пор не знают и не понимают, почему матчи «Атлетика» и «Барселоны» или «Реала» и «Атлетика» называют «эль класико»? Все привыкли, что противостояние «Барселоны» и «Реала» – это «эль класико», но нет. Три команды, которые никогда в истории испанского чемпионата не вылетали, их матчи и подпадают под категорию «класико».



«Атлетик» на «Нуэво Сан-Мамес» примет чемпиона страны «Барселону». Как мы знаем, в Испании много ходило разговоров относительно матчей в пятницу и в понедельник. Федерация не хотела, чтобы в эти дни матчи проводились, а только в субботу и воскресенье. Но было принято решение через суд, что матчам в пятницу быть, а по понедельникам играть в Испании не будут. Как раз в пятницу в Бильбао откроется новый сезон.



Мы видели «Барселону» в подготовительных матчах без Месси – он получил травму, скорее всего, он с «Атлетиком» не сыграет. Но и без Месси по матчу с «Наполи» было видно, что есть кому забивать. Очень хороший второй тайм «Барселона» провела, да и в первом выглядела неплохо, но не забила. Все свои четыре гола она забила после перерыва. Хорош был Суарес, первый гол наконец-то забил Гризманн, всё увереннее чувствует себя в середине поля де Йонг, поэтому «Барселона», как кажется, подходит к новому сезону абсолютно готовой.



У «Атлетика» не так много изменений в составе. Итурраспе ушёл в «Эспаньол», но основной костяк остался, остался тренер Гаиска Гаритано. В прошлом сезоне, например, «Атлетик» дважды «Барселоне» не проиграл. Была ничья 1:1 на «Камп Ноу», и 0:0 сыграли в Бильбао. Если посмотреть последние четыре игры этих команд, то они стабильно играют низ. Я думаю, что много голов ждать в первом туре от этого противостояния не стоит. «Бильбао» сыграет достаточно жёстко и агрессивно, поэтому можно было бы попробовать сыграть карточки в этом матче – обратите внимание на эту линию. Но я рекомендую сыграть голы – не думаю, что их будет много. В прошлом сезоне команды между собой не играли верх, предложу сыграть низ и сейчас – тотал меньше 3. Можно сыграть более авантюрно и взять тотал меньше 2,5. Думайте и решайте сами. Но мне кажется, что оптимальный вариант – тотал меньше 3», — сказал Генич.