«Лион» — «Анже»: прогноз Александра Неценко на матч Лиги 1

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Лион» — «Анже».



Ставка: «Лион» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 1.65.



«Анже» в 1-м туре чемпионата загрузил три мяча за тайм «Бордо», одержав волевую победу 3:1. Однако в двух мячах поучаствовал форвард Джефф Рейн-Аделейд, который только что подписал пятилетний контракт с «Лионом», позволив «Анже» обогатиться на € 25 млн. И у клубов есть договорённость, что в предстоящем матче он не сыграет. Что касается «Лиона», то разгромить на выезде 3:0 «Монако» ему, конечно, помогло удаление Фабрегаса на 30-й минуте. Впрочем, лионцы сейчас действительно сильнее монегасков.



За последние семь встреч команд во всех турнирах «Лион» выиграл пять раз и дважды сыграл вничью. У «Анже» ушёл игрок основы, определявший игру в атаке во втором круге прошлого сезона. Яркий исполнитель Флавьен Тэ команду покинул летом. Конечно, в запасе есть неплохой форвард Баокен, которому времени на адаптацию не потребуется, но ресурсов на победу над «Лионом» у «Анже» не видно.



Но гости очень дерзки на выезде и в прошлом году в гостях набрали почти столько же очков, сколько и дома. Поэтому на рожон они полезут и получат в ответ. «Лион» открывает дома сезон и выступит хорошо. Чистая победа «Лиона» ценится слишком мало. Я бы поставил на сумму условий — «Лион» не проиграет (победа или ничья) + тотал больше 2,5», — сказал Неценко.