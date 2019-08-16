«Атлетик» – «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Атлетик Бильбао» – «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.70.



«Это первый матч сезона в Ла Лиге, и этот матч невероятно сложный для прогнозирования. «Барселона» исторически очень тяжело приходится на «Сан Мамес»: «Атлетик» дома всегда играет агрессивно, эмоционально и интенсивно.



Всё осложняется тем, что до сих пор не ясно, успеет ли восстановиться к матчу Месси. Но и в отсутствие Лео у «Барсы» сейчас полный порядок в нападении. Антуан Гризманн провёл очень сильную предсезонку и показал, что может сыграться с Суаресом.



Думаю, «Барса» выйдет в таком составе: тер Стеген – Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба – Букскетс, Де Йонг, Ракитич – Гризманн, Суарес, Дембеле. Это очень интересный состав, который уже начал сыгрываться в межсезонье.



Тем не менее очень сложно предсказать, как будет развиваться игра, учитывая, что это первый матч сезона, неопределённость с Месси, атмосферу «Сан Мамес». Вряд ли «Атлетик» позволит себя разгромить, но и сдержать «Барсу», скорее всего, не получится. Я бы сделал осторожный прогноз – просто победа «Барселоны», — сказал Гратакос.