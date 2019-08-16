«Атлетик» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на встречу 1-го тура Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.20.
«Выезды в Бильбао — это всегда тяжелая история и для «Барселоны», и для «Реала». Сложно там играть. Баски здорово болеют, особенно когда приезжают гранды. Здесь стадион будет наверняка заполнен — первый матч сезона. Поддержка у хозяев будет просто колоссальной, даже не сомневаюсь.
Больших потерь у «Атлетика» в межсезонье не было. Ушли только ветераны. Лидеры все остались. А концовка прошлого сезона у «Атлетика» получилась. Значит, есть повод ждать хорошей игры и сейчас.
А «Барселона» будет играть без Месси. Говорят, его не будет до конца августа. Без Месси «Барселона» теряет 50 процентов своей силы, своих возможностей. Им будет крайне тяжело в Бильбао. В прошлом сезоне за два матча каталонцы так и не выиграли у басков.
Так что здесь поставлю на то, что «Атлетик» не проиграет. Да, у «Барселоны» теперь есть Гризманн, но сразу выйти и заменить Месси у него вряд ли получится».
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