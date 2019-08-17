«Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» в 1-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: «Боруссия» победит с форой (-2) за 1.95.
«Боруссия», как и «Бавария», и «Байер», стартует дома. Начало достаточно удобное. Комфортная ситуация, чтобы стартовать с победы, на мой взгляд.
Возможности «Аугсбурга» пока тяжело представить. Должно несколько туров пройти, чтобы мы их восприняли верно. А «Боруссия» хорошо смотрелась и в контрольных матчах, и в игре за Суперкубок. Главное, на мой взгляд, «Боруссия» сделала выводы из прошлого сезона, когда теряла очки непонятным образом. Из-за этого они проиграли чемпионат.
Выберу ставку на «Боруссию» с форой (-2) и коэффициентом 1,95. Хороший вариант, мне кажется».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 17 августа 2019
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
00:42
- 16 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 15 августа 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00