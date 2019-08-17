«Боруссия» Д — «Аугсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург» в 1-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: «Боруссия» победит с форой (-2) за 1.95.



«Боруссия», как и «Бавария», и «Байер», стартует дома. Начало достаточно удобное. Комфортная ситуация, чтобы стартовать с победы, на мой взгляд.



Возможности «Аугсбурга» пока тяжело представить. Должно несколько туров пройти, чтобы мы их восприняли верно. А «Боруссия» хорошо смотрелась и в контрольных матчах, и в игре за Суперкубок. Главное, на мой взгляд, «Боруссия» сделала выводы из прошлого сезона, когда теряла очки непонятным образом. Из-за этого они проиграли чемпионат.



Выберу ставку на «Боруссию» с форой (-2) и коэффициентом 1,95. Хороший вариант, мне кажется».



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