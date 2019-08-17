«Сельта» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч 1-го тура испанской Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сельта» — «Реал Мадрид» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.20.



«Большие проблемы у «Реала», хотя сезон еще и не начался. Зинедин Зидан недоволен тем, что Перес так и не сдержал обещание — не купил Поля Погба или Килиана Мбаппе. Уже говорят, что Зидан снова может уйти из «Реала». А тут еще добавилась травма Эдена Азара, который пропустит первый тур в Виго. Надолго выбыл Асенсио. Придется из-за этого перестраивать игру, скорее всего. Зидан планировал сыграть в три центральных защитника. Но, видимо, сыграет по привычной схеме — 4-3-3.



У «Сельты» на месте лидер — Яго Аспас. С ним и без него игра «Сельты» не то чтобы меняется, просто результаты совершенно разные. А он обеспечит качественную игру в атаке, забитые мячи. Это наверняка.



Матчи между командами в Виго во все времена получались очень веселыми, результативными. Много мячей забивалось. Не вижу причин, чтобы сейчас ситуация не повторилась. Да, Азара не будет. С ним «Реал» мог бы забить еще больше. Но есть Бензема, Винисиус, стандарты с Рамосом. У «Сельты» есть Аспас. Так что ставлю на «тотал больше 3,5 мяча».



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