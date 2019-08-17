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«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России
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Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: «Зенит» забьет в обоих таймах за 2.26.

«Ахмат» меня разочаровал в матче со «Спартаком». Очевидно, что команда находится в непонятных кондициях. Да, неплохо сыграл «Спартак», но и грозненцы сделали всё, чтобы москвичи себя проявили.

«Зенит» пока игрой и формой своих лидеров болельщиков радует. Прежде всего Дзюба, который регулярно забивает, регулярно себя проявляет.

Думаю, в этом матче «Зенит» фаворит и выиграет. Но чистая победа питерцев не так дорого стоит, а вот голы команды Семака в обоих таймах намного лучше».

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