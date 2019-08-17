«Метц» — «Монако»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 2-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «Метц» — «Монако».



Ставка: «Монако» не проиграет и ТМ 3,5 мяча за 1.65.



«Монегаски стартовали в чемпионате неудачно – с крупного домашнего поражения в матче с «Лионом» со счетом 0:3. На ход встречи серьезно повлияло раннее удаление Сеска Фабрегаса, не играл у «Монако» Александр Головин из-за дисквалификации, не играл Радамель Фалькао. Но он, похоже, уже и не сыграет, так как на днях будет оформлен его трансфер в «Галатасарай». Правда, монегаски нашли ему замену – в «Монако» перешел Виссам Бен-Йеддер за большие деньги из «Севильи».



Что касается ближайшего матча, мне кажется, монегаски должны прийти в себя. «Метц» только вернулся в элитный дивизион из Лиги 2, стартовал с ничьей в матче со «Страсбуром». Не думаю, что «Метц» способен решать какие-то большие задачи. Очевидно, что «Монако» сильнее по составу, чем «Метц». У «Монако» возвращается Головин, «Монако» обязательно нужно выигрывать, потому что кошмар прошлого сезона как будто продолжается.

Домашнее поражение психологически серьезно ударило по игрокам. Есть уверенность, что «Монако» на классе, на желании, на мотивации и без раннего удаления должен взять свое. Но не рискну ставить на их победу, предположу, что «Монако» не проиграет и что голов в матче будет не много – меньше 3,5. Почему так кажется?



Думаю, игра не будет очень открытой, «Метц», вполне вероятно, попытается сыграть от обороны, а «Монако», понимая свои слабые стороны в защите, тоже сломя голову лететь не будет. Новый вратарь Лекомт провалил первую игру, защитник Глик — тоже. В этот раз «Монако» должен сыграть строже в обороне, но посмотрим, как эта встреча завершится».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».