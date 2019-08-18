«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Динамо» — «Локомотив».



Ставка: тотал голов в первом тайме меньше 1 за 1.61.



«Матчи с участием «Динамо» в этом сезоне получаются не самыми результативными — ни в одном из пяти туров не было забито больше двух голов. У «Локо» другая ситуация, в матчах с участием «железнодорожников» голов часто бывает много, но в дерби, еще и на поле соперника, думаю, будет много борьбы.

В сверхрезультативный футбол я не верю, особенно в первом тайме. До перерыва игра, мне кажется, не раскроется. Только в одном матче динамовцев из пяти до перерыва было забито больше одного гола — с «Уралом». В дерби я бы поставил на тотал голов в первом тайме меньше 1 за 1.61. Думаю, это надежная ставка».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.