«Уфа» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Уфа» — «Ростов» в 6-м туре РПЛ сезона-2019/20.
Ставка: победа “Ростова” с форой (0) за 1.65.
«Ростов — это мое пристанище, мой город, команда, которую люблю. Мои симпатии, конечно же, на стороне клуба с юга России. Что касается “Уфы”, начиная с прошлого сезона, команда буксует и никак не может выбраться наверх, даже несмотря на изменение состава и присутствие хорошего главного тренера — Вадима Евсеева, настоящего мужика. Но что-то пока не получается, у “Уфы” всего четыре очка.
За “Уфу” сыграет тот факт, что матч пройдет на необычном стадионе “Нефтяник” с искусственным полем. Конечно, для хозяев это неоспоримые плюсы. Но уже знаю, что в столицу Башкирии не полетят Хорен Байрамян, у которого травма бедра, и Роман Еременко — с его вылеченными травмами на такое поле выходить нежелательно, иначе “Ростов” потеряет одного из лучших своих футболистов на большой срок.
“Ростов” в этом сезоне еще не проиграл ни одного матча и будет стремиться снова к положительному результату. “Уфе” терять нечего, так как болельщики ждут положительного результата.
Думаю, игра будет закрытой, с малым количеством голов. Но поставлю на победу “Ростова” с форой (0) с коэффициентом 1,65».
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