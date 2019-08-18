«Бетис» – «Вальядолид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2019/20 «Бетис» – «Вальядолид».



Ставки: «Бетис» забьет во втором тайме за 1.55, победа «Бетиса» за 1.65.



«В прошлом сезоне «Бетис» до последнего момента претендовал на попадание в Лигу Европы, но не получилось. Теперь клуб усилился и готов сделать шаг вперед, чтобы вернуться в Европу. Прежде всего пришел тренер Руби, который в прошлом сезоне вывел «Эспаньол» в Лигу Европы. За ним из того же клуба последовал форвард Борха Иглесиас. Ну а самым звездным приобретением стал француз Набил Фекир.



В «Вальдолиде» почти ничего не изменилось по сравнению с прошлым сезоном – тот же тренер и нет покупок. Хотя в прошлом сезоне «Вальядолид» был неплох, в этом ему придется сложно без усиления.



Разница между командами на данный момент слишком большая. «Бетис» ощутимо сильнее. Учитывая, что играют в Севилье, где всегда особая атмосфера, поставил бы на победу «Бетиса» с разницей более чем в один мяч. Уверен также, что «Бетис» забьет хотя бы один мяч во втором тайме».



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