«Атлетико Мадрид» – «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» – «Хетафе».



Ставки: победа «Атлетико» за 1.45, «Атлетико» забьет в первом тайме за 1.75, победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 1.95.



«Матч «Атлетико Мадрид» — «Хетафе» на старте чемпионата очень интересный. «Атлетико» всегда считается одним из фаворитов Ла Лиги наравне с «Барсой» и «Реалом». Я думаю, что «Валенсия» и «Севилья» могут побороться за зону Лиги чемпионов.



«Атлетико» будет играть в этом сезоне уже без Гризманна, который перешел в «Барселону». Но есть новый игрок Жоао Феликс, трансфер которого обошелся клубу в рекордную сумму. Он очень хорошо играет с мячом, хорошо ассистирует, очень нацелен на ворота. В контрольных матчах он хорошо играл, я думаю, что он может стать одним из сюрпризов нынешнего чемпионата. Маркос Льоренте и Тома Лемар тоже должны сделать шаг вперед в этом сезоне.



Команда Симеоне всегда играет интенсивно, много прессингует, обладает хорошей защитой. Но «Хетафе» тоже хорошая команда, которая стала открытием прошлого сезона. До последнего тура команда претендовала на Лигу чемпионов, но уступила путевку «Валенсии». «Хетафе» подписал Марка Кукурелью, который играет на левом фланге, есть Мата, который очень много голов забил в Ла Лиге. Непросто будет играть против «Хетафе», но «Атлетико» фаворит этой игры.



Первая ставка – победа «Атлетико». Вторая ставка – «Атлетико» забьет в первом тайме. Третья ставка – победа «Атлетико» в 1-2 мяча».



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