«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на суперматч РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Это матч, где может произойти все что угодно, где нет фаворита, хотя букмекеры, например, небольшое преимущество отдает армейцам, даже несмотря на то что они играют на выезде. Но вы знаете, как эти коэффициенты формируются – ЦСКА в последнее время чуть лучше играет со «Спартаком». В прошлом сезоне на «Открытие Арене» ЦСКА выиграл, поэтому он небольшой фаворит.



Можно оттолкнуться от игры «Спартака» в последней игре с «Туном», но, мне кажется, что там «Спартак» чуть-чуть недооценил соперника, очень плохое движение было в первом тайме, огромное количество брака. Отсутствие Тиля с Ларссоном уже бросается в глаза. Шюррле игрочище, но все остальные, что Мирзов, что Бакаев у них есть недостатки. Берут мяч и тащат, не играя в пас. А когда пытаются играть в пас, то допускают огромное количество ошибок.



У ЦСКА ситуация проще и понятнее. Армейцы более сыграны, этот состав у них наигран еще с прошлого сезона. Не будет Сигурдссона, который получил тяжелую травму, Чалов, скорее всего, сыграет в специальной маске, которую ему подготовят на эту игру. Потерю Сигурдссона можно компенсировать тем же Кучаевым, как это было в матче с «Сочи», или может выйти японец Нисимура.



В прошлом сезоне в первом тайме «Спартак» вчистую переиграл по игре ЦСКА, но не забил. Также вчистую проиграл начало второго тайма, когда пропустил два мяча, а потом уже ничего в атаке поделать не смог. На данном отрезке сезона у обеих команд есть определенные проблемы в обороне. Помните, какие моменты были у «Сочи», какие моменты были у «Туна». Я думаю, что голом команды друг друга огорчить должны, как минимум. На данный момент это абсолютно ничейная пара, кому-то отдавать предпочтение я бы не стал. Я бы попробовал сыграть обе забьют и, как мне кажется, вполне реальна в этой паре ничья. В матче прошлого сезона в первом круге на «ВЭБ Арене» они сыграли вничью 1:1, допускаю, что и здесь может быть результативная ничья.



Думайте, решайте сами – либо просто обе забьют, либо обе забьют и ничья, или просто ничья, вдруг сыграют 0:0. Это все, что я могу предложить вам на выбор, а дальше вы уже думайте своей головой, так как вы рискуете своими деньгами. Может быть, эту игру стоит просто посмотреть и получить удовольствие, как от игры команд, так и от работы комментаторов. Именно я с Георгием Черданцевым буду работать на этом матче», — сказал Генич.