АПОЭЛ — «Аякс»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов АПОЭЛ — «Аякс».



Ставка: «Аякс» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.83.



Безусловно, «Аякс» является фаворитом данного противостояния, однако это совсем не значит, что амстердамцам будет легко добиться победы в первом матче. «Аякс» серьезно изменился текущим летом. Лидеры прошлого сезона Френки де Йонг и Маттейс де Лигт уже покинули клуб, а немногочисленные новички все еще вливаются в команду. В прошлом раунде голландский коллектив пусть и немного нервно, но все же прошел греческий ПАОК.



У АПОЭЛа есть все шансы, чтобы не ударить в грязь лицом в первой игре. Киприоты в очень сложной борьбе прошли в предыдущем раунде азербайджанский «Карабах». Тем не менее, у АПОЭЛа в составе есть много опытных футболистов, которые имеют столь необходимый опыт выступлений в ведущих европейских чемпионатах. Абсолютно уверен, что опытные игроки киприотов не станут просто доигрывать, ведь групповой этап Лиги чемпионов является отличным стимулом.



Мне кажется, что «Аякс» не станет форсировать события, ведь амстердамцев вполне устроит и ничейный результат, а исход противостояние можно решить и в домашней встрече в Амстердаме. Исходя из этого, предлагаю выбрать комбинированную ставку — «Аякс» не проиграет + тотал меньше 3,5», — сказал Кривохарченко.

