БК «Фонбет» подарит фрибеты угадавшим победителя The International 2019

15 августа стартовало главное киберспортивное событие года — The International 2019. На данный момент 18 лучших команд мира сражаются в групповом отборе за право попасть в плей-офф чемпионата, который начнется 20 августа и продлится 25 числа того же месяца. Именно тогда на глазах у многомиллионной толпы будет разыграна гранд-финальная серия и определится чемпион игрового сезона 2018/2019.



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