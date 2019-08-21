«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Игоря Кытманова на игру Лиги чемпионов

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: победа «Олимпиакоса» за 2.05.



«Чемпионат Греции еще не стартовал, но вряд ли это можно назвать преимуществом «Краснодара»: «Олимпиакос» уже втянулся в сезон, преодолев две стадии квалификации ЛЧ и не пропустив при этом ни одного гола в противостояниях с крепкими «Викторией Пльзень» и турецким «Башакшехиром». Тем более комфортным для греков будет недельный цикл подготовки к этому матчу.



«Краснодару» же пришлось слетать в Саранск, и на подготовку у «быков» всего четыре дня. Теперь игра в ЛЧ. Напомню, что у команды Мусаева не будет травмированных Газинского и Классона.



Да, краснодарцы ошеломили всех гостевой победой над «Порту». Но встреча в Греции видится иной: сумасшедшая поддержка болельщиков, «Олимпиакос» — команда, исповедующая рациональный футбол, команда домашняя, как и многие греческие коллективы.



В минувшем чемпионате Греции они пропустили 17 голов в 30 турах. Это второй результат после чемпиона, ПАОКа. Вообще греки — опытные еврокубковые бойцы с большим количеством легионеров в составе, среди которых и хорошо знакомый нам Матье Вальбуэна, который уже успел отличиться в предыдущей игре ЛЧ.



При всем уважении к «Краснодару», даже учитывая победу над «Порту», греки — фавориты. Моя ставка — чистая победа хозяев поля», — сказал Кытманов.

