«Брага» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Брага» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.95.



«Очень непростой соперник у «Спартака» в квалификации Лиги Европы. «Брага» — четвертая команда Португалии, приличный клуб.



«Спартак» лихорадит, ему непросто, тем более очень плотный график – надо учитывать матч с ЦСКА. Плюс много новичков. Я думаю, что «Спартак» вряд ли в этом матче фаворит, вряд ли он в этом матче может рассчитывать на победу или какое-то преимущество.



С другой стороны, «Спартак» неплохо действует в атаке в последних матчах. Мы видим, что красно-белые стали забивать, Шюррле в хорошей форме, да и вообще «Спартак» команда, которая делает ставку на атаку.



«Брага» играет дома, думаю, что для португальцев очень важно одержать победу, потому что впереди долгий вояж в Россию. Думаю, что «Спартак» и «Брага» сыграют в довольно открытый футбол. На мой взгляд, самая правильная ставка в этом матче – обе забьют.



«Спартаку» очень нужно забить гол на выезде – это дорого стоит. А для «Браги» это просто необходимая вещь, чтобы пройти дальше», — сказал Арустамян.

