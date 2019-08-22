«Эспаньол» – «Заря»: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Эспаньол» – «Заря».



Ставка: «Эспаньол» выиграет и не пропустит за 1.95.



«Заря» — интересная команда, где играет много молодёжи. Когда я работал на Украине, в моей академии тренировались четыре игрока, которые теперь выступают в этой команде: Максим Лунёв, Богдан Леднёв, Влад Кочергин, Евгений Чеберко.



При всей симпатии к ребятам, «Заре» будет невероятно сложно добиться результата в Барселоне. «Эспаньол» уже сыграл пять официальных матчей в этом сезоне, набрал хороший ход, хоть и проиграл на выходных в 1-м туре Ла Лиги очень сильной «Севилье».



«Эспаньол» также предельно мотивирован – в последний раз он выступал в Европе 12 лет назад, и клуб горит желанием вернуться в групповой турнир. Команда усилилась по сравнению с прошлом сезоном, обладает сильной парой нападающих Феррейра – Варгас и крепкой обороной.



Думаю, уровень обороны у хозяев такой, что забить «Заре» в гостях будет невероятно сложно. Предлагаю поставить в этом матче на сухую победу «Эспаньола», — сказал Гратакос.