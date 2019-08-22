«Эспаньол» – «Заря»: прогноз Жорди Гратакоса на отборочный матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Эспаньол» – «Заря».
Ставка: «Эспаньол» выиграет и не пропустит за 1.95.
«Заря» — интересная команда, где играет много молодёжи. Когда я работал на Украине, в моей академии тренировались четыре игрока, которые теперь выступают в этой команде: Максим Лунёв, Богдан Леднёв, Влад Кочергин, Евгений Чеберко.
При всей симпатии к ребятам, «Заре» будет невероятно сложно добиться результата в Барселоне. «Эспаньол» уже сыграл пять официальных матчей в этом сезоне, набрал хороший ход, хоть и проиграл на выходных в 1-м туре Ла Лиги очень сильной «Севилье».
«Эспаньол» также предельно мотивирован – в последний раз он выступал в Европе 12 лет назад, и клуб горит желанием вернуться в групповой турнир. Команда усилилась по сравнению с прошлом сезоном, обладает сильной парой нападающих Феррейра – Варгас и крепкой обороной.
Думаю, уровень обороны у хозяев такой, что забить «Заре» в гостях будет невероятно сложно. Предлагаю поставить в этом матче на сухую победу «Эспаньола», — сказал Гратакос.
- 22 августа 2019
-
18:32
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:08
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:01
- 21 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00