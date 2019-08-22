«Брага» – «Спартак»: прогноз Ильи Казакова на отборочный матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Брага» – «Спартак».
Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.30.
«У «Спартака» очень хорошая селекция этим летом. Это теперь другая команда по качеству игроков в средней линии и атаке, но при этом пока ещё о полной сбалансированности речь не идёт. Периодически команда выпадает из игрового ритма. После энергозатратного дерби с ЦСКА это будет, наверное, ещё более очевидно в игре на выезде в Португалии, в одной из самых далёких для нас стран.
У «Спартака» не самый лёгкий календарь — сначала дерби, затем перелёт, ну и домашний матч с командой, которая играет на своём стадионе лучше, чем в гостях. Я не жду от «Браги» победы. Думаю, что защитники этой команды намного ниже классом игроков атаки «Спартака».
Поэтому прогнозирую ничью 2:2. Это будет очень неплохой итог матча для москвичей, с перспективой на ответную встречу. Мне кажется, что «Спартак» не проиграет — это верная ставка. Также московский клуб забьёт, ну и ничья тоже является неплохой ставкой. Мой прогноз — ничья со счётом 2:2 — ни одна из команд не окажется сильнее соперника», — сказал Казаков.
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