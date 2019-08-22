Букмекеры: шансы «Краснодара» пройти «Олимпиакос» в Лиге чемпионов — 5%

Вчера «Краснодар» потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:4 от греческого «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. После первого тайма российский клуб уступал всего 1 мяч, но в заключительные 15 минут встречи грекам удалось еще трижды поразить ворота Матвея Сафонова.



Букмекеры принимают ставки на то, что в ответной встрече краснодарцам удастся отыграться и пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 20.00 (вероятность примерно 5%). При этом ставки на проход «Олимпиакоса» букмекеры не принимают.



Ответная встреча пройдёт в Краснодаре 27 августа. В случае поражения по сумме двух встреч российский клуб продолжит выступления в еврокубках: «Краснодар» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.