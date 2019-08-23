Беларусь — Россия: прогноз Александра Аксенова на матч ЧЕ-2019 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу 2019 Беларусь — Россия.
Ставка: победа России со счётом 3:0 за 1.56.
«Женская сборная России добилась главного в этом сезоне: не без проблем, но все же победила на отборе к Олимпийским играм в Токио. Кажется, на чемпионате Европы можно выступать без грандиозного давления. Но, во-первых, в России не принято играть без солидных целей и задач. Во-вторых, именно женская команда давненько ничего не выигрывала, а значит, возможная победа на Евро — это и положительные эмоции, и относительное спокойствие через год в Токио.
Думается, и для главного тренера нашей команды Вадима Панкова континентальное первенство — это важный рубеж, и если случится провал, на Олимпиаду сборную России может повезти другой специалист.
Впрочем, сейчас о тревожном думать не хочется. Хотя трудности безусловно будут, но позже, когда наша команда окажется в плей-офф. Ведь там будет Сербия, Италия, Турция или, например, Нидерланды. Ну а первый соперник — команда Белоруссии — нам абсолютно по зубам. Если взглянуть на историю соперничества, то с 2009 года с белорусскими девушками мы играли четыре раза, и только в одном матче соперник отобрал у нас партию.
Плюс, не сомневаюсь, что для мощного вхождения в чемпионат Вадим Анатольевич отправит на площадку всех сильнейших: это важно и с точки зрения психологии. Присутствие Наталии Гончаровой, Евгении Старцевой, Ирины Фетисовой, Ксении Парубец и других наших звезд — это серьезная неприятность для Белоруссии, давление на этот коллектив. Так что не удивлюсь, если наша команда победит быстро и с разгромным счетом.
Потому моя ставка на матч Белоруссия — Россия — победа россиянок со счетом 3:0», — сказал Аксенов.
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