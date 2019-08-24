«Норвич» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Норвич» — «Челси».



Ставка: обе команды забьют за 1.60.



«На старте турнира команды располагаются на непривычных местах. “Канарейки”, вернувшиеся в элиту после четырехлетнего перерыва идут на 11-м месте, ну а “синие” — на 15-м с неприятной разницей забитых и пропущенных мячей — 1:5.



“Норвич” сыграет второй домашний матч подряд. Неделю назад ребята Даниэля Фарке уверенно разобрались с “Ньюкаслом” — 3:1. Все три гола у хозяев забил финский нападающий Теэму Пукки. Он же отличился и на старте, однажды огорчив “Ливерпуль” на “Энфилде”, что не спасло гостей от поражения — 1:4.



“Челси” не сумел стартовать на своем поле с победы. На “Стэмфорд Бридж” команда Фрэнка Лэмпарда сыграла вничью с “Лестером” — 1:1, хотя матч “синие” начали просто потрясающе, но увы. Однако матч все же был памятным, свой первый гол в АПЛ забил Мэйсон Маунт, воспитанник “Челси” и главная надежда клуба на светлое будущее.



Матч в Норвиче ожидается непростым для обеих команд. Для “канареек” не существует авторитетов, это доказала недавняя встреча с “Ньюкаслом”. Да и с “Ливерпулем” смотрелись очень даже здорово, во втором тайме переигрывая хозяев поля. Удастся ли защитникам “Челси” остановить финского форварда Теэму Пукки? Большой вопрос. Если полностью восстановится Рюдигер и выйдет в стартовом составе, то шансы на успех у “синих” возрастут. Исходя из сегодняшнего состояния соперников я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют».



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