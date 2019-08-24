«Уфа» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Уфа» — «Зенит» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 2.20.



“Зенит” летит в Уфу в облике раненного зверя, так как команда Семака в прошлом туре сыграла вничью с “Ахматом” на своем поле. Во время матча произошёл судейский скандал, разборки до сих пор не утихли. Чтобы сопоставить силы соперников по предыдущему туру, вспомним, что до этого “Ахмат” проиграл у себя дома “Спартаку” со счетом 1:3.



“Уфа” проведёт второй матч подряд у себя дома, а на своём поле подопечные Евсеева сильны как никогда. Главный тренер умеет заряжать своих игроков. До этого хозяева выиграли у “Ростова” со счетом 2:0. Тогда Игбун забил два мяча. А у “Зенита” есть проблемы — Малком и Дриусси выпали из игры на несколько недель из-за повреждений. Хотя Дзюба и Азмун в деле, но в прошлой встрече они не смогли забить на “Крестовском”, что странно для этой парочки. Поэтому они попытаются отличиться в Уфе.



В предыдущем розыгрыше РПЛ “Зенит” одержал две победы над “Уфой”, но разгрома не было ни дома, ни в гостях. Вообще, “Уфа” никогда не выигрывала у “Зенита”, так что у них есть шанс совершить историческую победу. Общий счет в истории очного противостояния — восемь побед “Зенита” и три ничьих. Сейчас разница между командами составляет семь очков: питерцы находятся на первом месте, уфимцы — на десятом. Зато в трёх домашних играх в этом сезоне “Уфа” взяла шесть очков. Но “Зенит” — лидер России по выездным матчам, так как выиграл три гостевых поединка из трёх. Та же “Уфа” на выезде добыла лишь одно очко, но сейчас они будут дома.



В прошлом году “Зенит” выиграл у “Уфы” на выезде со счетом 2:1, и я думаю, что в этот раз обе команды снова сумеют отличиться».



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