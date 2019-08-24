«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 3-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Арсенал».
Ставка: победа «Ливерпуля» + ТБ 2,5 мяча за 1.86.
«Спокойно взял бы победу «Ливерпуля». С 2014 года «Ливерпуль» дома «Арсеналу» не забивал меньше 3, а в 2014-м забил два. Хуже с атакой у «Ливерпуля» точно не стало. Зато появились трофей и ещё больше амбиций на предстоящий сезон.
«Арсенал» в двух турах играл с теми, кого и должен был обыгрывать, но дома с «Бернли» было непросто, победа досталась с трудом. Не думаю, что, вложив почти 150 миллионов в игроков, «Арсенал» стал принципиально сильнее. Конечно, со счётом 1:5, как в последнем очном матче, «Арсенал» вряд ли проиграет, но в победе хозяев не сомневаюсь».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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