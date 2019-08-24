«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч третьего тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Арсенал».



Ставка: тотал больше 3,5 гола за 2.10.



«На старте сезона, думаю, обе команды полны энтузиазма. И у «Арсенала» амбиции серьезные, но понятно, что «Ливерпуль» — команда классная, сильная, яркая, поэтому ей, наверное, легче будет ощущать себя фаворитом в данном противостоянии.



Обе команды исповедуют атакующий футбол, подбор футболистов атаки очень сильный и у «Ливерпуля», и у «Арсенала», поэтому, мне кажется, надо играть на голы. Рискну и поставлю на тотал больше 3,5 гола, коэффициент неплох — 2.10».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.