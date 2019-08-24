«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на суперматч 3-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 3-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 2.10.
«Любой приезд топовой лондонской команды в гости к «Ливерпулю» — это событие, даже мини-дерби. Не такое, конечно, как «Ливерпуль» — «Эвертон», это особые игры, но и к этим внимание приковано.
Раньше в топе Англии были «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», сейчас «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Но «Арсенал», как и ряд других команд, обладает достаточно интересным, мощным составом. Он старается возродиться из пепла. Для этого многое делается. Взяли сейчас Себальоса, это очень серьезное приобретение. Он показывал хороший футбол в молодежной сборной, в «Реале» ему не дали как следует себя проявить. Но Эмери поможет ему стать еще более классным игроком. Характер появляется у «Арсенала», тяжелую встречу вытащили в противостоянии с «Бернли» в последнем туре.
Но «Арсеналу» нужны победы над топ-командами, чтобы повысить свой статус, улучшить уверенность. Есть отличная атака, помимо Себальоса, это Обамейянг и Ляказетт. Оборона «Ливерпуля» на старте сезона пропускает в каждом матче. Думаю, у лондонцев шансы обязательно будут.
Ну а про нападение «Ливерпуля» все и так все прекрасно знают. Великолепно трио впереди, могут выйти Шакири и Ориги. От такой встречи надо ждать голов, ставлю на тотал больше 3,5 мяча».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 24 августа 2019
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 23 августа 2019
-
23:50
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:05
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45