«Интер» — «Лечче»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру 1-го тура Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Лечче». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» в Милане начнётся сегодня, 26 августа, в 21:45 мск.



Ставка: победа «Интера» и минимум 3 мяча в матче за 1.65.



«Наверное, «Интер» — это одна из самых ожидаемых команд Европы в этом году. Конте, Лукаку, другие трансферы. Я думаю, что «Интер» должен дома играть довольно успешно. Будет много болельщиков – уже продано 50 тысяч билетов на этот матч.



Плюс «Лечче» — дебютант, давно не играл в Серии А. Поэтому моя ставка – победа «Интера» и тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.