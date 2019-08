С.Уильямс – Шарапова: прогноз Анны Чакветадзе на игру 1-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс – Мария Шарапова в 1-м круге US Open — 2019.



Ставка: Шарапова выиграет меньше 10 геймов за 1.79.



«Кто бы мог подумать, что уже в первом круге US Open судьба сведет двух прекрасных спортсменок, чемпионок — Машу Шарапову и Серену Уильямс. На US Open они никогда прежде не играли, но по личным встречам Серена Уильямс ведет с большим отрывом.



Кажется, что она снова будет фаворитом в этом противостоянии. Маша Шарапова в последнее время двигается по площадке медленно, хоть она и работает над своими кондициями. Есть у нее в этом моменте определенные сложности.



Серена тоже набирает обороты и все никак не наберет после рождения дочки. Тем не менее она будет настроена как обычно, а на Машу она всегда настроена выдающимся образом. По игре стоит отметить, что Серена неплохо предугадывает действия Шараповой, отлично знает, куда она будет подавать. Знает ее любимые комбинации, и по скорости у нее есть небольшое преимущество.



Скорее всего, Мария Шарапова в этом матче выиграет меньше 9,5 гейма», — сказала Чакветадзе.