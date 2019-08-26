Гуннесваран – Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на игру US Open-2019

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Праджнеш Гуннесваран — Даниил Медведев в первом круге US Open, который проходит в Нью-Йорке.



Ставка: меньше 28 геймов в матче за 1.80.



«Даниил Медведев показал потрясающую форму во время серии турниров в Северной Америке — два финала (Вашингтон и Монреаль) и победа в Цинциннати. Великолепный результат. Хорошо, что он не поехал защищать титул в Уинстон-Сэлем, сэкономил силы. У него была возможность за неделю прийти в себя, отдохнуть, потренировать на кортах Нью-Йорка. Думаю, что его форма никуда не делась. Его называют в числе главных фаворитов. Сам он говорит о том, что четвертьфинал уже будет хорошим результатом. Он все-таки еще не был ни разу в четвертьфиналах турниров «Большого шлема».



Соперник для первого круга у него подходящий, есть возможность втянуться. Гуннесваран не очень известный теннисист, ему уже скоро 30 лет. Хард его основное покрытие. В Уинстон-Сэлеме проиграл будущему финалисту Пэру, не без борьбы. Но не думаю, что у него есть какие-то козыри, чтобы заставить Медведева напрягаться. Даниил и с более серьезными соперниками расправлялся очень легко в последнее время.



Так что поставлю на то, что в матче будет не более 27 геймов», — сказала Чакветадзе.

