Циципас — Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стефанос Циципас — Андрей Рублев в первом круге US Open, который проходит в Нью-Йорке. Поединок состоится 27 августа.



Ставка: Рублев выиграет минимум 2 сета за 1.96.



«Невероятно увлекательная встреча, жду ее с нетерпением. Можно сказать, что жребий был несправедлив к обоим игрокам. Никто из них точно не обрадовался. Но Андрей пока не входит в посев, хотя стремительно прибавлял в рейтинге в последние полтора месяца.



Об успехах Рублева все знают. Сначала был финал в Гамбурге. Потом запомнилось всем его продвижение по сетке Цинциннати, где он друг за другом обыграл Вавринку и Федерера, не отдав ни сета. Следом еще четвертьфинал в Уинстон-Сэлеме был, там он уступил Денису Шаповалову. Но, возможно, и к лучшему, что там он не дошел до конца. Было время, чтобы прилететь в Нью-Йорк, немного освоиться. Рублев сейчас в очень хорошей форме. И, как мы помним, покрытие в Нью-Йорке ему очень подходит. Он здесь уже был в четвертьфинале.



Циципас как-то в тень ушел во второй части сезона. На траве ничего не показал, вылетел сразу на Уимблдоне. На харде только в Вашингтоне далеко прошел, а на «Мастерсах» дважды вылетал в первых кругах, проигрывая Штруффу и Хуркачу. Наверное, что-то удалось наработать во время тренировочных сессий. Но мне видится, что Рублев здесь как минимум даст бой Стефаносу.



Поставлю на то, что Андрей возьмет минимум два сета», — сказала Чакветадзе.



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