«Спартак» — «Брага»: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Брага» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: победа «Спартака» за 2.40.
«В первом матче было поражение 0:1 в гостях. Это не так страшно, но в очередной раз приходится говорить, что состав «Спартака» сейчас разбалансирован. Например, Гус Тиль, который принёс победу в последнем матче чемпионата с «Крыльями Советов», на Лигу Европы не заявлен.
Для Олега Кононова достаточно серьёзным будет вопрос выбора стартового состава на эту встречу. Но я всё-таки думаю, что «Спартак» при своей публике пойдёт вперёд. Мне кажется, что у него есть необходимые качества, чтобы португальскую команду пройти, хотя «Брага» забила 4 мяча датскому клубу «Брондбю» в гостях на предыдущей стадии – ухо нужно держать востро.
Повторюсь, на основании того, что «Спартак» показывает в последнее время, на своём стадионе и при поддержке родной публики он должен побеждать. С каким счётом он победит и пройдёт ли он дальше – это другой вопрос. Коэффициент на победу «Спартака» 2.40», — сказал Андронов.
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