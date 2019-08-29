«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Прогноз Иржи Ярошика на чемпиона АПЛ-2019/20

Экс-игрок сборной Чехии, лондонского «Челси», а также московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик на Youtube-канале «Маза Вишневского» дал прогноз на исход чемпионата Англии в сезоне-2019/20.



Ставка: чемпионом станет «Манчестер Сити» за 1.45.



«В Англии только две команды будут бороться за чемпионство. Я все-таки думаю, что выиграет «Манчестер Сити», но я бы хотел, чтобы выиграл «Ливерпуль». Мне нравится этот клуб, фанаты «Ливерпуля», нравится тренер, их команда. Я очень рад, что сейчас такой сильный «Ливерпуль», каким он был всегда. Могут и они выиграть. Конечно, очень сложный чемпионат, да еще Лига чемпионов. Очень сложно выиграть. Лучший бомбардир? Это тоже очень непростой вопрос. Нет такого игрока, который на 10 голов больше всех забьёт. Может быть, Харри Кейн, Агуэро, опять же», — сказал Ярошик.



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