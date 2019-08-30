Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов-2019/20

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Букмекеры назвали фаворита турнира.



Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 4.5. Это соответствует вероятности 21%. Чуть ниже эксперты оценили шансы «Барселоны» (коэффициент 6.0, 15%), «Ливерпуля» (7.0, 14%) и мадридского «Реала» (9.0, 11%). Поставить на «ПСЖ» можно за 10.5 (9%), а на «Баварию» или «Ювентус» за 12.0 (по 8%).



Шансы российских клубов, по оценке аналитиков, совсем невелики. Сделать ставку на то, что Лигу чемпионов выиграет «Зенит», можно с коэффициентом 70.00, что составляет чуть больше 1% вероятности. Поставить на «Локомотив» можно за 400.00, это примерно 0.2%.



«Зенит» на групповом раунде сыграет с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпцигом». В соперники «Локомотиву» достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».