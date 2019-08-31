«Бавария» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Майнц» в 3-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: «Бавария» забьёт во втором тайме больше, чем в первом, за 2.00.



«Забавная, любопытная игра. Пока что у «Баварии» забивает один человек в чемпионате Германии – Роберт Левандовски, но забил он уже целых 5 мячей. Наверное, поляк готов продолжать, но мы ждём голоса и от других футболистов «Баварии», пора его подать.



«Майнц» — соперник не очень приятный, он абсолютно бесстрашен, хотя по игровым качествам «Баварии» сильно уступает. Если мюнхенцы собираются бороться за чемпионство, то с таким соперником дома никаких проблем испытывать не должны. Понятно, что очень дёшево стоит победа «Баварии» и тотал голов «Баварии», поэтому я выбрал ставку на то, что самым результативным в исполнении «Баварии» окажется второй тайм. Мне кажется, что именно после перерыва мюнхенцы окончательно сломят сопротивление соперника».



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